КАБи здатні бити за 200 кілометрів: у FT пояснили, як Росія модернізує авіабомби

Росія почала використовувати керовані авіаційні бомби для ударів по цілях далеко за лінією фронту. Раніше снаряди мали дальність до 80 кілометрів, проте тепер цей показник сягнув 200.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також КАБи несуть смерть і руйнування: що це за зброя і чому долітають вже до Одещини та Полтавщини

Як Росія модернізує КАБи?

Тепер російські керовані авіабомби обладнані реактивним двигуном. Це модернізація, яка збільшує їхню дальність до 200 кілометрів.

Непідтверджені знімки авіабомби, що уразила Полтавщину, показують китайський турбореактивний двигун, який можна купити на Alibaba приблизно за 18 000 доларів.

Ця розробка з'явилася на тлі інтенсифікації Росією авіаударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі напередодні зими й на фоні провалу дипломатичних зусиль США та союзників щодо завершення війни,

– пишуть у виданні.

У жовтні регіональні посадовці повідомили, що реактивна авіабомба під назвою UMPB-5R вразила місто та залізничний вузол Лозова на Харківщині, пролетівши рекордні 140 кілометрів. Бомба вибухнула в житловому кварталі, спричинивши пожежу, поранення шести людей і пошкодження 11 будинків.

Водночас реактивні бомби, що вперше влучили минулого місяця в південні області України, були випущені з літаків, які пролітали над Чорним морем. Ще одна реактивна модель, яка, за повідомленнями, використовується, – Grom-E1, модернізована версія снаряда Grom.

Дальність у 200 кілометрів на практиці обмежена тим, що авіабомби запускають з літаків, які прямують глибоко на територію, контрольовану Росією, щоб уникнути ураження українськими ракетами або безпілотниками.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що льотні характеристики такої бомби можна приблизно порівняти з характеристиками крилатої ракети. Такі бомби, за його словами, можна глушити радіоелектронними засобами та збивати зенітними ракетами. Але ППО обмежена: Україна вже бореться з масовими хвилями російських дронів та ракет, які запускають майже щодня вночі і які спричиняють відключення електроенергії в Києві та інших містах.

Що відомо про російські удари авіабомбами?