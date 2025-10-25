Про це повідомив "Суспільному" начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

Наскільки серйозна загроза?

У Повітряних силах підтвердили застосування Росією КАБів із реактивним двигуном проти південних і центральних регіонів України. Вперше росіяни вдарили ними по Одеській області 24 жовтня.

Це та сама бомба, випущена з літака Су-34; за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування "Південь" підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю,

– повідомив Ігнат.

Який саме тип повітряної цілі запустили у бік Одещини, з'ясовують фахівці. Також у Повітряних силах додали, що падіння третьої авіабомби зафіксували на відкритій ділянці території. Там обійшлось без наслідків.

Юрій Ігнат наголосив, що не варто підіймати градус напруги. За його словами, Росія активно використовує різні авіаційні боєприпаси, постійно вдосконалює їх і збільшує дальність ураження. Водночас Україна спільно з партнерами покращує власні оборонні та наступальні спроможності.

Що відомо про загрозу КАБів?