Є дещо спільне: експерт сказав, на яку українську розробку схожий вдосконалений КАБ росіян

Росія випробовує нові КАБи, які можуть пролітати 120 – 140 кілометрів. Масове виробництво ускладнене через залежність від китайських двигунів, а руйнівна сила цих виробів значно менша за звичайні 3‑тонні авіабомби.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що ця зброя схожа на українську розробку "Паляниця" – дрон-ракету з турбореактивним двигуном, яка може завдавати ударів вглиб території противника.

Що відомо про нові російські бомби з великою дальністю?

Лакійчук пояснив, що та бомба, яка долетіла до Полтавщини, не вибухнула. Інженери її розібрали і виявили – це не КАБ у звичному розумінні. У росіян він іде по іншій номенклатурі – КАБ-Р (реактивний).

Росіяни додатково придумали варіант з твердопаливним прискорювачем – знизу підчіплюють трубу від "Граду" і використовують її як стартовий прискорювач після пуску, що дає додаткові 30 – 40 кілометрів дистанції,

– сказав експерт.

По-перше, це складніша конструкція, і виробляти їх у такій кількості, як вони клепають ті УМПК, які прикріплюють до КАБів, не вийде. По-друге, її мінус – це збільшення дистанції внаслідок зменшення точності.

Виходячи із загальної маси і потужності двигуна, того зразка, який знайшли під Полтавою, вона може пролетіти десь 120 – 140 кілометрів.

"Очевидно, це був якийсь науково-випробувальний пуск. Зараз тестують, дивляться, що виходить. Це неточна зброя. Від цього, звісно, не легше – прилетіти може куди завгодно. Але треба розуміти: чим більша дистанція, тим більша похибка, тим ширше коло розсіювання. Проте недооцінювати ці загрози не можна", – пояснив Лакійчук.

Які рішення проти КАБів застосовують українські військові?