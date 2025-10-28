Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що ця зброя схожа на українську розробку "Паляниця" – дрон-ракету з турбореактивним двигуном, яка може завдавати ударів вглиб території противника.
Дивіться також: Вже незабаром: Україна отримає ефективну зброю для протидії КАБам
Що відомо про нові російські бомби з великою дальністю?
Лакійчук пояснив, що та бомба, яка долетіла до Полтавщини, не вибухнула. Інженери її розібрали і виявили – це не КАБ у звичному розумінні. У росіян він іде по іншій номенклатурі – КАБ-Р (реактивний).
Росіяни додатково придумали варіант з твердопаливним прискорювачем – знизу підчіплюють трубу від "Граду" і використовують її як стартовий прискорювач після пуску, що дає додаткові 30 – 40 кілометрів дистанції,
– сказав експерт.
По-перше, це складніша конструкція, і виробляти їх у такій кількості, як вони клепають ті УМПК, які прикріплюють до КАБів, не вийде. По-друге, її мінус – це збільшення дистанції внаслідок зменшення точності.
Виходячи із загальної маси і потужності двигуна, того зразка, який знайшли під Полтавою, вона може пролетіти десь 120 – 140 кілометрів.
"Очевидно, це був якийсь науково-випробувальний пуск. Зараз тестують, дивляться, що виходить. Це неточна зброя. Від цього, звісно, не легше – прилетіти може куди завгодно. Але треба розуміти: чим більша дистанція, тим більша похибка, тим ширше коло розсіювання. Проте недооцінювати ці загрози не можна", – пояснив Лакійчук.
Які рішення проти КАБів застосовують українські військові?
- Україна спроможна збивати керовані авіабомби з реактивними двигунами за допомогою засобів ППО; у відповідь на вдосконалення російської зброї наші сили разом із західними партнерами нарощують оборонні технології.
- Українські та західні військові випробовують комплексне технічне рішення для протидії російським КАБам. Проєкт реалізується за підтримки НАТО, а українські експерти обрали трьох переможців серед 40 команд.
- Ракети «Фламінго» або Storm Shadow можуть досягати аеродромів базування ворожої авіації й використовуватися для ударів по таких цілях.