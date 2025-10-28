Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что это оружие похоже на украинскую разработку "Паляница" – дрон-ракету с турбореактивным двигателем, которая может наносить удары вглубь территории противника.

Что известно о новых российских бомбах с большой дальностью?

Лакийчук объяснил, что та бомба, которая долетела до Полтавщины, не взорвалась. Инженеры ее разобрали и обнаружили – это не КАБ в привычном понимании. У россиян он идет по другой номенклатуре – КАБ-Р (реактивный).

Россияне дополнительно придумали вариант с твердотопливным ускорителем – снизу подцепляют трубу от "Града" и используют ее как стартовый ускоритель после пуска, что дает дополнительные 30 – 40 километров дистанции,

– сказал эксперт.

Во-первых, это более сложная конструкция, и производить их в таком количестве, как они клепают те УМПК, которые прикрепляют к КАБам, не получится. Во-вторых, ее минус – это увеличение дистанции за счет уменьшения точности.

Исходя из общей массы и мощности двигателя, того образца, который нашли под Полтавой, она может пролететь где-то 120 – 140 километров.

"Очевидно, это был какой-то научно-испытательный пуск. Сейчас тестируют, смотрят, что получается. Это неточное оружие. От этого, конечно, не легче – прилететь может куда угодно. Но надо понимать: чем больше дистанция, тем больше погрешность, тем шире круг рассеивания. Однако недооценивать эти угрозы нельзя", – объяснил Лакийчук.

Какие решения против КАБов применяют украинские военные?