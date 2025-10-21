Росія нарощує кількість реактивних КАБів: військовий експерт сказав, чи реально їм протидіяти

Росія розробляє КАБи з реактивними двигунами дальністю до 200 кілометрів, що створює загрозу не лише прифронтовій зоні, а й глибокому тилу України.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що протидіяти можна двома шляхами: знищувати літаки-носії ракетами або збивати їх системами ППО. На його думку, масове розгортання недорогих ЗРК малої дальності зробить використання КАБів економічно невигідним для росіян.

Чи зупинить брак турбін масове виробництво російських КАБів?

Залежно від типу та потужності двигуна КАБ отримує різну дальність ураження. Принцип роботи залежить від висоти скидання. Зараз росіяни виходять на серійне виробництво таких систем. Хоча, швидше за все, поки що використовуються передсерійні зразки – так звані "Гром-1" і "Гром-2". Серед них є й реактивні КАБи.

"Гром-1" і "Гром-2" можуть уражати цілі на відстані від 100 до 200 кілометрів, використовуючи реактивні або турбореактивні двигуни. Залежно від модифікації характеристики можуть відрізнятися – все визначається кількістю і типом двигунів,

– пояснив Світан.

Ключовий фактор – виробництво самих двигунів. Наприклад, турбіни для "Герань-2": зараз росіяни можуть виробляти кілька "Гераней" на добу, але саме через обмеження у виробництві турбін та двигунів.

Чи загрожує серійні КАБи тилу України і як їм протидіяти?

Військовий експерт переконаний, якщо росіяни налагодять промислове серійне виробництво цих систем, це дасть їм можливість використовувати кілька десятків таких засобів.

Якщо зараз КАБи з дальністю до 70 кілометрів створюють проблеми вздовж лінії бойового зіткнення, то з появою нових така ж проблема виникне набагато глибше в тилу – на відстанях до сотні кілометрів. А це вже серйозний тиск на цивільне населення.

Якщо не знайти протиотруту, вони можуть створити серйозну проблему. Але протиотрута існує – КАБи можна збивати так само, як і крилаті ракети. За великим рахунком, принципи протидії аналогічні,

– сказав Світан.

Найефективніший спосіб – це знищувати літаки-носії на відстані близько 200 кілометрів. Для цього потрібні ракети відповідної дальності.

Наразі в Європі для нас реально доступний один варіант – ракета Meteor. Це відмінна ракета класу "повітря-повітря" з дальністю ураження 200 кілометрів, здатна збивати російські літаки.

Світан сказав, що проблема в тому, що з літаків, які теоретично можуть бути в нас, цю ракету може використовувати лише шведський Gripen.

Gripen здатний нести й запускати Meteor, але для ефективної роботи йому потрібне цілевказівання від шведського літака AWACS (літаючого радара), який повинен бачити цілі щонайменше на відстані 300 кілометрів.

Ще один варіант, можливо навіть основний – перехоплення самих КАБів ракетами ЗРК малої дальності.

Як зробити серійне виробництво КАБів невигідним для ворога?

Оскільки КАБів буде дуже багато, витрачати на них дорогі ракети економічно невигідно.

Тому оптимальне рішення – розгортання нових зенітно-ракетних комплексів малої дальності, таких як Raytheon NASAMS, які вже поставляються британцями, та ТТALS (з лазерною системою наведення), які також почали надходити.

"Питання в ціні самої цієї дії. Потрібно знизити вартість знищення ракети – бо ракети вже є, іншого варіанту, по суті, немає. Або збивати літаки, або збивати КАБи – але до літаків треба дістатися, а з КАБами трохи складніше", – наголосив експерт.

Наразі у нас немає у великій кількості основних систем малої дальності, тож доводиться витрачати на це ті самі зенітно-ракетні комплекси (наприклад NASAMS).

NASAMS добре справляється з цією задачею, проте ракета M120, яку використовують, працює непогано, але вона недешева. Аналогічно й інші сучасні засоби перехоплення теж коштують недешево.

Як тільки здешевшає механізм знищення КАБів, росіяни самі перестануть використовувати їх у великих кількостях – бо тоді їхні літаки доведеться виводити на скид ракет і тим самим підставляти під наші удари зенітних комплексів чи винищувачів,

– підсумував полковник запасу ЗСУ.

