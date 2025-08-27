Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад
У середу, 27 серпня, Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах. Тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.
Кому дозволили виїзд за кордон?
Раніше депутатки не могли виїхати за кордон навіть у законну відпустку – аби побачити рідних чи привезти допомогу для військових.
Прем'єрка зазначила, що це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар'єри.
Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади,
– наголосила Свириденко.
Зверніть увагу! Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, окрім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
Нардеп Олексій Гончаренко опублікував деталі процедури:
- Органи місцевого самоврядування зобов'язані протягом трьох днів подати до Держприкордонслужби списки жінок-депутаток, де вказано прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, займана посада.
- У разі кадрових змін рада повинна негайно оновлювати інформацію та надсилати нові дані.
- Прикордонники працюватимуть за цими офіційними списками.