У ЗСУ розповіли, як противник намагається використати дно Каховського водосховища
- Окупанти намагаються просуватися в районі Новокатеринівки на Запоріжжі, використовуючи дно Каховського водосховища.
- Сили оборони Півдня дають ворогу відсіч, зокрема українські військові знищили близько 240 окупантів за добу.
На Півдні України точаться запеклі бої, там окупанти намагаються зайти вглиб нашої оборони. Втім, через опір ЗСУ росіяни вдаються до альтернативної тактики просування.
Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає 24 Канал.
Як окупанти використовують дно Каховського водосховища?
На ділянці лінії бойового зіткнення біля населених пунктів Приморське, Кам'янське та Плавні ворожі війська не можуть пройти позиції Сил оборони.
Як зауважив Владислав Волошин, саме тому противник намагається обійти позиції українських оборонців через дно Каховського водосховища, щоб просунутися в район Новокатеринівки.
Втім, військові ЗСУ проводять пошуково-ударні операції для ефективного знищення груп російських окупантів, що намагаються інфільтруватися.
Зауважте! Сили оборони Півдня за минулу добу знищили близько 240 окупантів, ворожий танк, а також 3 бойові броньовані машини противника та іншу техніку.
Як розповів речник, російські війська проводять ротацію та перегруповуються на деяких відтинках фронту.
Поповнення росіян не йде прямо з їхніх військкоматів, їх готують на території тимчасово окупованого Криму й Запорізької й Херсонської областей. В основному це підрозділи російських повітряно-десантних військ,
– підкреслив Волошин.
Запорізький напрямок фронту: останні новини
На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається напруженою. Там російські війська скористалися несприятливими погодними умовами та захопили три населені пункти. За даними з фронту, противник намагається створити умови для ізоляції Гуляйполя з північного сходу, застосовуючи тактику повітряної блокади, прихованого просування та масованих штурмів з метою виснаження української оборони.
Крім того, противник розглядає напрямок Степногірська як стратегічний – звідти він планує створити загрозу південним околицям Запоріжжя.
На тлі загострення бойових дій Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових у Запорізькій області.
Також глава держави провів нараду з командирами, де обговорювали поточну ситуацію на фронті, ефективність застосування дронів, а також подальші кроки щодо посилення оборонних позицій і розвитку підрозділів безпілотної авіації.