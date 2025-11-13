У ЗСУ розповіли, як противник намагається використати дно Каховського водосховища

На Півдні України точаться запеклі бої, там окупанти намагаються зайти вглиб нашої оборони. Втім, через опір ЗСУ росіяни вдаються до альтернативної тактики просування.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає 24 Канал.

Дивіться також Елітний російський підрозділ полює на українських операторів дронів, – FT

Як окупанти використовують дно Каховського водосховища?

На ділянці лінії бойового зіткнення біля населених пунктів Приморське, Кам'янське та Плавні ворожі війська не можуть пройти позиції Сил оборони.

Як зауважив Владислав Волошин, саме тому противник намагається обійти позиції українських оборонців через дно Каховського водосховища, щоб просунутися в район Новокатеринівки.

Втім, військові ЗСУ проводять пошуково-ударні операції для ефективного знищення груп російських окупантів, що намагаються інфільтруватися.

Зауважте! Сили оборони Півдня за минулу добу знищили близько 240 окупантів, ворожий танк, а також 3 бойові броньовані машини противника та іншу техніку.

Як розповів речник, російські війська проводять ротацію та перегруповуються на деяких відтинках фронту.

Поповнення росіян не йде прямо з їхніх військкоматів, їх готують на території тимчасово окупованого Криму й Запорізької й Херсонської областей. В основному це підрозділи російських повітряно-десантних військ,

– підкреслив Волошин.

Запорізький напрямок фронту: останні новини