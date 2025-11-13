В ВСУ рассказали, как противник пытается использовать дно Каховского водохранилища
- Оккупанты пытаются продвигаться в районе Новокатериновки на Запорожье, используя дно Каховского водохранилища.
- Силы обороны Юга дают врагу отпор, в частности украинские военные уничтожили около 240 оккупантов за сутки.
На Юге Украины идут ожесточенные бои, там оккупанты пытаются зайти вглубь нашей обороны. Впрочем, из-за сопротивления ВСУ россияне прибегают к альтернативной тактике продвижения.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает 24 Канал.
Как оккупанты используют дно Каховского водохранилища?
На участке линии боевого соприкосновения возле населенных пунктов Приморское, Каменское и Плавни вражеские войска не могут пройти позиции Сил обороны.
Как отметил Владислав Волошин, именно поэтому противник пытается обойти позиции украинских защитников через дно Каховского водохранилища, чтобы продвинуться в район Новокатериновки.
Впрочем, военные ВСУ проводят поисково-ударные операции для эффективного уничтожения групп российских оккупантов, пытающихся инфильтроваться.
Обратите внимание! Силы обороны Юга за минувшие сутки уничтожили около 240 оккупантов, вражеский танк, а также 3 боевые бронированные машины противника и другую технику.
Как рассказал представитель, российские войска проводят ротацию и перегруппировываются на некоторых отрезках фронта.
Пополнение россиян не идет прямо из их военкоматов, их готовят на территории временно оккупированного Крыма и Запорожской и Херсонской областей. В основном это подразделения российских воздушно-десантных войск,
– подчеркнул Волошин.
Запорожское направление фронта: последние новости
На Гуляйпольском направлении ситуация остается напряженной. Там российские войска воспользовались неблагоприятными погодными условиями и захватили три населенных пункта. По данным с фронта, противник пытается создать условия для изоляции Гуляйполя с северо-востока, применяя тактику воздушной блокады, скрытого продвижения и массированных штурмов с целью истощения украинской обороны.
Кроме того, противник рассматривает направление Степногорска как стратегическое – оттуда он планирует создать угрозу южным окраинам Запорожья.
На фоне обострения боевых действий Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Запорожской области.
Также глава государства провел совещание с командирами, где обсуждали текущую ситуацию на фронте, эффективность применения дронов, а также дальнейшие шаги по усилению оборонительных позиций и развития подразделений беспилотной авиации.