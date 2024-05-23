"Не можемо укласти таку угоду": кандидат на посаду президента Єврокомісії назвав Путіна Сталіним

Чинний єврокомісар з питань праці й соціальних прав та кандидат на посаду президента Єврокомісії від Партії європейських соціалістів Ніколас Шмідт порівняв Путіна зі Сталіним та закликав посилити допомогу для України.

Він зазначив, що якщо не підтримати Україну зараз, російська армія може опинитися біля кордонів ЄС. Про це Шмідт заявив під час дебатів в Європарламенті, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Мир на умовах Путіна – неможливий

Ніколас Шмідт нагадав, що росіяни продовжують завдавати масові удари по цивільних об'єктах в Україні.

Ви подивіться, що відбувається щоночі в небі України: бомбардування дітей, бомбардування лікарень. Бомбардують цивільні установи, будинки. Вони (росіяни – 24 канал) руйнують звичайні будинки в Україні. І якщо ми не підтримаємо Україну сміливо, ми знаємо, що росіяни будуть безпосередньо біля наших кордонів,

– сказав Шмідт.

Кандидат на посаду президента Єврокомісії каже, що російський уряд вже перевів свою економіку на воєнні рейки й всі гроші виділяються на оборону. Ніколас Шмідт каже, що Європа хотіла б, аби в Україні був мир, але не на умовах, які висуває російський президент.

Так, всі хотіли б мати мир. Але за якої умови? На умовах Путіна, який каже, що моє – моє, а ваше – можна обговорити. Це Сталін, і ми не можемо укласти таку угоду,

– сказав він.

Чому на першому саміті миру не буде Росії

Володимир Зеленський пояснив, що Україна виступила проти участі Росії на саміті миру, оскільки Кремль буде лише зривати процес.

Президент зазначив, що росіяни мають власний план закінчення війни й подають його, як ультиматум.

Наразі мета саміту – виробити спільну позицію країн щодо ключових трьох питань, а після того поінформувати про це Росію. Не можна допустити, аби агресор домінував у цих питаннях.

Коли країни підтримають і розроблять технічний покроковий план, на різних майданчиках вони почнуть спілкуватися з представниками Росії. У такому випадку Кремль відповідатиме більшості світу.

Вже 15 – 16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру. У ньому візьмуть участь від 80 до 100 країн.