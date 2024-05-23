“Не можем заключить такое соглашение”: кандидат на пост президента Еврокомиссии назвал Путина Сталиным

Действующий еврокомиссар по вопросам труда и социальных прав и кандидат на пост президента Еврокомиссии от Партии европейских социалистов Николас Шмидт сравнил Путина со Сталиным и призвал усилить помощь для Украины.

Он отметил, что если не поддержать Украину сейчас, российская армия может оказаться у границ ЕС. Об этом Шмидт заявил во время дебатов в Европарламенте, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Мир на условиях Путина – невозможен

Николас Шмидт напомнил, что россияне продолжают наносить массовые удары по гражданским объектам в Украине.

Вы посмотрите, что происходит каждую ночь в небе Украины: бомбардировки детей, бомбардировки больниц. Бомбардируют гражданские учреждения, дома. Они (россияне – 24 канал) разрушают обычные дома в Украине. И если мы не поддержим Украину смело, мы знаем, что россияне будут непосредственно у наших границ,

– сказал Шмидт.

Кандидат на пост президента Еврокомиссии говорит, что российское правительство уже перевело свою экономику на военные рельсы и все деньги выделяются на оборону. Николас Шмидт говорит, что Европа хотела бы, чтобы в Украине был мир, но не на условиях, которые выдвигает российский президент.

Да, все хотели бы иметь мир. Но при каком условии? На условиях Путина, который говорит, что мое – мое, а ваше – можно обсудить. Это Сталин, и мы не можем заключить такое соглашение,

– сказал он.

Почему на первом саммите мира не будет России

Владимир Зеленский объяснил, что Украина выступила против участия России на саммите мира, поскольку Кремль будет только срывать процесс.

Президент отметил, что россияне имеют собственный план окончания войны и подают его, как ультиматум.

Сейчас цель саммита – выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, а после того проинформировать об этом Россию. Нельзя допустить, чтобы агрессор доминировал в этих вопросах.

Когда страны поддержат и разработают технический пошаговый план, на разных площадках они начнут общаться с представителями России. В таком случае Кремль будет отвечать большинству мира.

Уже 15 – 16 июня в Швейцарии состоится саммит мира. В нем примут участие от 80 до 100 стран.