Він зазначив, що якщо не підтримати Україну зараз, російська армія може опинитися біля кордонів ЄС. Про це Шмідт заявив під час дебатів в Європарламенті, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
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Мир на умовах Путіна – неможливий
Ніколас Шмідт нагадав, що росіяни продовжують завдавати масові удари по цивільних об'єктах в Україні.
Ви подивіться, що відбувається щоночі в небі України: бомбардування дітей, бомбардування лікарень. Бомбардують цивільні установи, будинки. Вони (росіяни – 24 канал) руйнують звичайні будинки в Україні. І якщо ми не підтримаємо Україну сміливо, ми знаємо, що росіяни будуть безпосередньо біля наших кордонів,
– сказав Шмідт.
Кандидат на посаду президента Єврокомісії каже, що російський уряд вже перевів свою економіку на воєнні рейки й всі гроші виділяються на оборону. Ніколас Шмідт каже, що Європа хотіла б, аби в Україні був мир, але не на умовах, які висуває російський президент.
Так, всі хотіли б мати мир. Але за якої умови? На умовах Путіна, який каже, що моє – моє, а ваше – можна обговорити. Це Сталін, і ми не можемо укласти таку угоду,
– сказав він.
Чому на першому саміті миру не буде Росії
- Володимир Зеленський пояснив, що Україна виступила проти участі Росії на саміті миру, оскільки Кремль буде лише зривати процес.
- Президент зазначив, що росіяни мають власний план закінчення війни й подають його, як ультиматум.
- Наразі мета саміту – виробити спільну позицію країн щодо ключових трьох питань, а після того поінформувати про це Росію. Не можна допустити, аби агресор домінував у цих питаннях.
- Коли країни підтримають і розроблять технічний покроковий план, на різних майданчиках вони почнуть спілкуватися з представниками Росії. У такому випадку Кремль відповідатиме більшості світу.