Він зазначив, що якщо не підтримати Україну зараз, російська армія може опинитися біля кордонів ЄС. Про це Шмідт заявив під час дебатів в Європарламенті, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

Дивіться також Про новий наступ Росії, коаліцію дронів та загрози для НАТО: інтерв'ю з главою МЗС Латвії

Мир на умовах Путіна – неможливий

Ніколас Шмідт нагадав, що росіяни продовжують завдавати масові удари по цивільних об'єктах в Україні.

Ви подивіться, що відбувається щоночі в небі України: бомбардування дітей, бомбардування лікарень. Бомбардують цивільні установи, будинки. Вони (росіяни – 24 канал) руйнують звичайні будинки в Україні. І якщо ми не підтримаємо Україну сміливо, ми знаємо, що росіяни будуть безпосередньо біля наших кордонів,

– сказав Шмідт.

Кандидат на посаду президента Єврокомісії каже, що російський уряд вже перевів свою економіку на воєнні рейки й всі гроші виділяються на оборону. Ніколас Шмідт каже, що Європа хотіла б, аби в Україні був мир, але не на умовах, які висуває російський президент.

Так, всі хотіли б мати мир. Але за якої умови? На умовах Путіна, який каже, що моє – моє, а ваше – можна обговорити. Це Сталін, і ми не можемо укласти таку угоду,

– сказав він.

Зверніть увагу. Вже 15 – 16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру. У ньому візьмуть участь від 80 до 100 країн.

Чому на першому саміті миру не буде Росії