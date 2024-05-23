Он отметил, что если не поддержать Украину сейчас, российская армия может оказаться у границ ЕС. Об этом Шмидт заявил во время дебатов в Европарламенте, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.
Смотрите также О новом наступлении России, коалиции дронов и угрозах для НАТО: интервью с главой МИД Латвии
Мир на условиях Путина – невозможен
Николас Шмидт напомнил, что россияне продолжают наносить массовые удары по гражданским объектам в Украине.
Вы посмотрите, что происходит каждую ночь в небе Украины: бомбардировки детей, бомбардировки больниц. Бомбардируют гражданские учреждения, дома. Они (россияне – 24 канал) разрушают обычные дома в Украине. И если мы не поддержим Украину смело, мы знаем, что россияне будут непосредственно у наших границ,
– сказал Шмидт.
Кандидат на пост президента Еврокомиссии говорит, что российское правительство уже перевело свою экономику на военные рельсы и все деньги выделяются на оборону. Николас Шмидт говорит, что Европа хотела бы, чтобы в Украине был мир, но не на условиях, которые выдвигает российский президент.
Да, все хотели бы иметь мир. Но при каком условии? На условиях Путина, который говорит, что мое – мое, а ваше – можно обсудить. Это Сталин, и мы не можем заключить такое соглашение,
– сказал он.
Почему на первом саммите мира не будет России
- Владимир Зеленский объяснил, что Украина выступила против участия России на саммите мира, поскольку Кремль будет только срывать процесс.
- Президент отметил, что россияне имеют собственный план окончания войны и подают его, как ультиматум.
- Сейчас цель саммита – выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, а после того проинформировать об этом Россию. Нельзя допустить, чтобы агрессор доминировал в этих вопросах.
- Когда страны поддержат и разработают технический пошаговый план, на разных площадках они начнут общаться с представителями России. В таком случае Кремль будет отвечать большинству мира.