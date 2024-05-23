Он отметил, что если не поддержать Украину сейчас, российская армия может оказаться у границ ЕС. Об этом Шмидт заявил во время дебатов в Европарламенте, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Мир на условиях Путина – невозможен

Николас Шмидт напомнил, что россияне продолжают наносить массовые удары по гражданским объектам в Украине.

Вы посмотрите, что происходит каждую ночь в небе Украины: бомбардировки детей, бомбардировки больниц. Бомбардируют гражданские учреждения, дома. Они (россияне – 24 канал) разрушают обычные дома в Украине. И если мы не поддержим Украину смело, мы знаем, что россияне будут непосредственно у наших границ,

– сказал Шмидт.

Кандидат на пост президента Еврокомиссии говорит, что российское правительство уже перевело свою экономику на военные рельсы и все деньги выделяются на оборону. Николас Шмидт говорит, что Европа хотела бы, чтобы в Украине был мир, но не на условиях, которые выдвигает российский президент.

Да, все хотели бы иметь мир. Но при каком условии? На условиях Путина, который говорит, что мое – мое, а ваше – можно обсудить. Это Сталин, и мы не можем заключить такое соглашение,

– сказал он.

Обратите внимание. Уже 15 – 16 июня в Швейцарии состоится саммит мира. В нем примут участие от 80 до 100 стран.

Почему на первом саммите мира не будет России