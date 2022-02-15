У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили збій у роботі інтернет-банкінгу "Привату". Це сталося через масову Ddos-атакою.

Зауважимо, що ввечері 15 лютого користувачі додатку "Приват24" повідомили про проблеми з платежами. А також – загалом з роботою додатку.

До теми Додаток "Приват24" перестав працювати

Немає загроз для грошей клієнтів

Клієнти банку зіштовхуються з різними труднощами: комусь узагалі не виходить залогінитися у "Приват24", а комусь після входу не відображаються баланс і останні транзакції. Водночас у банку поспішили запевнити: немає жодних загроз для грошей вкладників.

Кібератака стосується виключно додатку "Приват24". Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі,

– мовиться у повідомленні.

Хто ще постраждав від Ddos-атак

У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що збої спостерігаються також у роботі "Ощадбанку". Крім цього, Ddos-атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. "Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", – підкреслили там.

Ddos-атака – це коли на сервер сайту подається величезна кількість запитів. Він не встигає відкривати усі з них й по суті через це "зависає". Натомість користувачі, які у звичайному режимі заходять на сайт, втрачають доступ до ресурсу: сервер їх просто не впускає.

Раніше урядові сайти зазнали кібератак

У січні в Україні сталася глобальна атака на урядові сайти. Тоді перестали працювати, зокрема, сайти Міністерства освіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії.

У Центрі інформбезпеки знайшли у тому, що трапилося, російський слід. Водночас там запевнили, що витоку даних, зокрема персональних, не відбулося.

Президент Зеленський підкреслив, що ця кібератака була частиною гібридної війни агресора. Він наголосив, що вона не була першою й не буде останньою.

Детальніше про атаку на урядові сайти: дивіться відео