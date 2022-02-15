"Капості агресора": "Приватбанк" – під масовою Ddos-атакою, але загрози для грошей нема
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили збій у роботі інтернет-банкінгу "Привату". Це сталося через масову Ddos-атакою.
Зауважимо, що ввечері 15 лютого користувачі додатку "Приват24" повідомили про проблеми з платежами. А також – загалом з роботою додатку.
До теми Додаток "Приват24" перестав працювати
Немає загроз для грошей клієнтів
Клієнти банку зіштовхуються з різними труднощами: комусь узагалі не виходить залогінитися у "Приват24", а комусь після входу не відображаються баланс і останні транзакції. Водночас у банку поспішили запевнити: немає жодних загроз для грошей вкладників.
Кібератака стосується виключно додатку "Приват24". Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі,
– мовиться у повідомленні.
Хто ще постраждав від Ddos-атак
У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що збої спостерігаються також у роботі "Ощадбанку". Крім цього, Ddos-атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. "Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", – підкреслили там.
Раніше урядові сайти зазнали кібератак
- У січні в Україні сталася глобальна атака на урядові сайти. Тоді перестали працювати, зокрема, сайти Міністерства освіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії.
- У Центрі інформбезпеки знайшли у тому, що трапилося, російський слід. Водночас там запевнили, що витоку даних, зокрема персональних, не відбулося.
- Президент Зеленський підкреслив, що ця кібератака була частиною гібридної війни агресора. Він наголосив, що вона не була першою й не буде останньою.
Детальніше про атаку на урядові сайти: дивіться відео