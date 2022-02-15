"Капости агрессора": "Приватбанк" находится под массовой Ddos-атакой, но угрозы для денег нет

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили сбой в работе интернет-банкинга "Привата". Это произошло из-за массовой Ddos-атаки.

Заметим, что вечером 15 февраля пользователи приложения Приват24 сообщили о проблемах с платежами. А также – в общем, с работой приложения.

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Клиенты банка сталкиваются с разными трудностями: кому-то вообще не получается залогиниться в "Приват24", а кому-то после входа не отражаются баланс и последние транзакции. В то же время, в банке поспешили заверить: нет никаких угроз для денег вкладчиков.

Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме,

– говорится в сообщении.

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