"Капости агрессора": "Приватбанк" находится под массовой Ddos-атакой, но угрозы для денег нет
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили сбой в работе интернет-банкинга "Привата". Это произошло из-за массовой Ddos-атаки.
Заметим, что вечером 15 февраля пользователи приложения Приват24 сообщили о проблемах с платежами. А также – в общем, с работой приложения.
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Клиенты банка сталкиваются с разными трудностями: кому-то вообще не получается залогиниться в "Приват24", а кому-то после входа не отражаются баланс и последние транзакции. В то же время, в банке поспешили заверить: нет никаких угроз для денег вкладчиков.
Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме,
– говорится в сообщении.
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