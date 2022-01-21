Зеленский ответил, какая война опаснее
Кибератака была не первой и не последней. Об этом президент заявил в интервью американскому изданию.
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Наши специалисты мне сказали, что есть очень большая вероятность, что кибератака происходит из России,
– заявил политик.
Он отметил, что обычная война опаснее, чем кибервойна. "Ракетные обстрелы и авиационные удары гораздо более угрожающие. Последствия войны тяжелее, чем последствия кибератаки", – подчеркнул Зеленский.
Кстати, ранее президент США Джо Байден отреагировал на кибератаку на украинские сайты. Он пригрозил России тем же – киберусилиями.
Что известно о масштабной кибератаке
- 14 января произошла глобальная атака на правительственные сайты. Перестали работать сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина, портала Дия и тому подобное. В Госспецсвязи назвали эту атаку крупнейшей за последние 4 года.
- В Центре информбезопасности нашли российский след. На это указывала хронология распространения новостей, ведь именно российские СМИ первые распространили информацию о том, что сайты взломали.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что не было утечки данных украинцев.
- На хакерскую атаку отреагировали в Великобритании. Министр обороны Лис Трасс заверила, что британское правительство поддержит украинских экспертов.
- Кстати, в расследовании атаки украинским правоохранителям помогает Интерпол.
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