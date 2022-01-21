Зеленский ответил, какая война опаснее

Кибератака была не первой и не последней. Об этом президент заявил в интервью американскому изданию.

К теме Киберагрессия – один из главных инструментов России по дестабилизации Украины, – Данилов

Наши специалисты мне сказали, что есть очень большая вероятность, что кибератака происходит из России,

– заявил политик.

Он отметил, что обычная война опаснее, чем кибервойна. "Ракетные обстрелы и авиационные удары гораздо более угрожающие. Последствия войны тяжелее, чем последствия кибератаки", – подчеркнул Зеленский.

Кстати, ранее президент США Джо Байден отреагировал на кибератаку на украинские сайты. Он пригрозил России тем же – киберусилиями.

Что известно о масштабной кибератаке

Смотрите больше о кибератаке в сюжете 24 канала: