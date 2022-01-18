Европол не может рассекречивать никакой информации пока продолжается расследование. Об этом заявила пресс-секретарь пресс-службы Европола Клэр Жорж.

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Мы поддерживаем связь с нашими украинскими партнерами и предлагаем им полную оперативную и техническую поддержку,

– сказала она.

В то же время Жорж подчеркнула, что в Европоле готовы даже развернуть свою технику в Украине. Такими действиями помогают расследовать кибератаку.

Что известно о кибератаке на Украину

Официальные сайты госучреждений Украины в ночь на 14 января атаковали хакеры. Они взломали сайты десятков госучреждений. В Госспецсвязи сообщали, что атака стала крупнейшей за последние 4 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтверждал факт хакерской атаки. По его словам, часть сайтов отключили администраторы с целью локализации и киберрасследования. Он уверял, что данные украинцев в безопасности.

СБУ расследовала причастность российских спецслужб к масштабной кибератаке на сайты украинских госорганов. Полиция начала уголовное производство.

Как сообщала пресс-служба Дии, согласно первым результатам расследования, очевидно состоялась так называемая supply chain attack – атака через цепочку поставок.

Евросоюз осуждал глобальную кибератаку на правительственные сайты в Украине. Как заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в Брюсселе планируют помочь украинцам ликвидировать последствия хакерской атаки.

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