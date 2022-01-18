Європол не може розсекречувати ніякої інформації поки триває розслідування. Про це заявила речниця пресслужби Європолу Клер Жорж.
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Ми підтримуємо зв'язок з нашими українськими партнерами та пропонуємо їм повну оперативну та технічну підтримку,
– сказала вона.
Водночас Жорж наголосила, що у Європолі готові навіть розгорнути свою техніку в Україні. Такими діями допомагають розслідувати кібератаку.
Що відомо про кібератаку на Україну
- Офіційні сайти держустанов України в ніч проти 14 січня атакували хакери. Вони зламали сайти десятків держустанов. У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтверджував факт хакерської атаки. За його словами, частину сайтів відключили адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування. Він запевняв, що дані українців у безпеці.
- СБУ розслідувала причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.
- Як повідомляла пресслужба Дії, згідно із першими результатами розслідування, вочевидь відбулася так звана supply chain attack – атака через ланцюжок поставок.
- Євросоюз засуджував глобальну кібератаку на урядові сайти в Україні. Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у Брюсселі планують допомогти українцям ліквідувати наслідки хакерського нападу.
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