На заседании присутствовали представители Госспецсвязи, СБУ, Национальной полиции, Минцифры, Службы внешней разведки и МВД. На заседании обсудили механизмы совместного противодействия киберагрессии.

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Россия хочет дестабилизировать ситуацию

Алексей Данилов подчеркнул, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Украине. Из-за этого государственные структуры должны совместно противодействовать угрозе Кремля.

Для России сегодня внутренняя дестабилизация нашей страны – вопрос номер один, и киберагрессия здесь является одним из ключевых инструментов. Для эффективного отражения этой агрессии важна совместная, систематизированная работа всех государственных структур,

– подчеркнул Данилов.

Участники заседания НКЦК обсудили результаты локализации последствий кибератаки на правительственные сайты в ночь на 14 января, меры по улучшению киберзащиты нашего государства и механизмы совместного реагирования на подобные инциденты.

Заместитель Алексея Данилова Сергей Демедюк заявил, что Украина "не усвоила урок" после кибератаки, вызванного вирусом "NotPetya" в 2017 году.

Кибератака на правительственные сайты: главное

В ночь на 14 января правительственные сайты Украины подверглись глобальной кибератаке, из-за чего прекратили свою работу. Первыми об атаке сообщили в Минобразовании. Впоследствии о ней заявили и в других ведомствах.

Пользователи, которые заходили на правительственные сайты, видели на экране антиукраинские сообщения на трех языках – украинском, русском и польском.

В Польше перевод назвали "ломаным" и заявили, что его использовали для создания "польского следа", чтобы подорвать отношения Украины и Польши.

У Минцифры подозревают, что к кибератаке причастна Россия. В то же время заместитель секретаря СНБО и экс-руководитель Нацполиции Сергей Демедюк заявил, что в кибератаке может быть белорусский след.

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