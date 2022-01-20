На заседании присутствовали представители Госспецсвязи, СБУ, Национальной полиции, Минцифры, Службы внешней разведки и МВД. На заседании обсудили механизмы совместного противодействия киберагрессии.
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Россия хочет дестабилизировать ситуацию
Алексей Данилов подчеркнул, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Украине. Из-за этого государственные структуры должны совместно противодействовать угрозе Кремля.
Для России сегодня внутренняя дестабилизация нашей страны – вопрос номер один, и киберагрессия здесь является одним из ключевых инструментов. Для эффективного отражения этой агрессии важна совместная, систематизированная работа всех государственных структур,
– подчеркнул Данилов.
Участники заседания НКЦК обсудили результаты локализации последствий кибератаки на правительственные сайты в ночь на 14 января, меры по улучшению киберзащиты нашего государства и механизмы совместного реагирования на подобные инциденты.
Заместитель Алексея Данилова Сергей Демедюк заявил, что Украина "не усвоила урок" после кибератаки, вызванного вирусом "NotPetya" в 2017 году.
Кибератака на правительственные сайты: главное
- В ночь на 14 января правительственные сайты Украины подверглись глобальной кибератаке, из-за чего прекратили свою работу. Первыми об атаке сообщили в Минобразовании. Впоследствии о ней заявили и в других ведомствах.
- Пользователи, которые заходили на правительственные сайты, видели на экране антиукраинские сообщения на трех языках – украинском, русском и польском.
- В Польше перевод назвали "ломаным" и заявили, что его использовали для создания "польского следа", чтобы подорвать отношения Украины и Польши.
- У Минцифры подозревают, что к кибератаке причастна Россия. В то же время заместитель секретаря СНБО и экс-руководитель Нацполиции Сергей Демедюк заявил, что в кибератаке может быть белорусский след.
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