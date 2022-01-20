Президента США Джо Байдена на пресс-конференции спросили, каким может быть ответ на российские кибератаки против Украины. Он ответил, что он будет зеркальным.

Кстати Масштабная кибератака на Украину: чем "взламывали" государственные сайты – официальная версия

Одно дело – определить, что они продолжают киберусилия. Что ж, в таком случае мы можем ответить тем же – киберусилиями,

– подчеркнул Байден.

Кроме того, он пригрозил России невиданными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

Байден хорошо знает о кибератаках

Представитель Белого Дома Джен Псаки уточнила, что президент США проинформирован о последних агрессивных действиях России. В частности, о кибератаках и военизированной тактике.

По словам пресс-секретаря, президент подтвердил, что на эти действия дадут решительный, взаимный и сплоченный ответ.

Масштабная кибератака на Украину: что известно

Ночью 14 января произошла глобальная атака на правительственные сайты. Перестали работать сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина, Дии и т.д.

В Центре информбезопасности обнаружили российский след, на это указывала хронология распространения новостей.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что не было утечки данных украинцев. Дия не имеет базы данных людей, а просто берет информацию из реестров.

К теме – Хотели запугать украинцев, – экс-сотрудник СБУ о кибератаках на правительственные сайты: