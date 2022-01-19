Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

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Чем "взламывали" государственные сайты

В настоящее время использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки,

– говорится в сообщении.

Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что замена изображаемой информации вебсайтов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки.

Нападение было направлено на нанесение как можно большего ущерба инфраструктуре электронных ресурсов.

Масштабная кибератака в Украине

В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная атака на правительственные сайты. В частности, не работали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и Действия. В списке были десятки госучреждений.

В Центре информбезопасности обнаружили российский след, на это указывала хронология распространения новостей.

Информация поначалу появилась в соцсетях, далее последовали "сливные бачки", затем ее активно распространили уже в России. Вместо этого украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности. Действие ведь не имеет базы данных людей, а просто берет информацию из реестров.

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