Про це 18 січня повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.
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Чим "зламували" державні сайти
На цей час використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки,
– мовиться у повідомленні.
Таким чином, з високою ймовірністю можна стверджувати, що заміна зображуваної інформації вебсайтів і знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки.
Напад був спрямований на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі електронних ресурсів.
Масштабна кібератака на Україну
- В Україні у ніч з 13 на 14 січня сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. У переліку були десятки держустанов.
- У Центрі інформбезпеки знайшли російський слід, на це вказувала хронологія поширення новин.
- Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі були "зливні бачки", опісля її активно розповсюдили вже у Росії. Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.
- Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці. Адже Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з реєстрів.