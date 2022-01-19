Про це 18 січня повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Чим "зламували" державні сайти

На цей час використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки,

– мовиться у повідомленні.

Таким чином, з високою ймовірністю можна стверджувати, що заміна зображуваної інформації вебсайтів і знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки.

Напад був спрямований на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі електронних ресурсів.

Масштабна кібератака на Україну

В Україні у ніч з 13 на 14 січня сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. У переліку були десятки держустанов.

У Центрі інформбезпеки знайшли російський слід, на це вказувала хронологія поширення новин.

Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі були "зливні бачки", опісля її активно розповсюдили вже у Росії. Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці. Адже Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з реєстрів.

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