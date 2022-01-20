На засіданні були присутніми представники Держспецзв'язку, СБУ, Національної поліції, Мінцифри, Служби зовнішньої розвідки та МВС. На засіданні обговорили механізми спільної протидії кіберагресії.

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Росія хоче дестабілізувати ситуацію

Олексій Данілов наголосив, що Росія прагне дестабілізувати ситуацію в Україні. Через це державні структури повинні спільно протидіяти загрозі Кремля.

Для Росії сьогодні внутрішня дестабілізація нашої країни – питання номер один, і кіберагресія тут є одним з ключових інструментів. Для ефективного відбиття цієї агресії важливою є спільна, систематизована робота всіх державних структур,

– підкреслив Данілов.

Учасники засідання НКЦК обговорили результати локалізації наслідків кібератаки на урядові сайти у ніч на 14 січня, заходи щодо покращення кіберзахисту нашої держави та механізми спільного реагування на подібні інциденти.

Заступник Олексія Данілова Сергій Демедюк заявив, що Україна "не засвоїла урок" після кібератаки, спричиненої вірусом "NotPetya" у 2017 році.

Кібератака на урядові сайти: головне

У ніч на 14 січня урядові сайти України зазнали глобальної кібератаки, через що припинили свою роботу. Першими про атаку повідомили в Міносвіти. Згодом про неї заявили і в інших відомствах.

Користувачі, які заходили на урядові сайти, бачили на екрані антиукраїнські повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

У Польщі переклад назвали "ламаним" та заявили, що його використали для створення "польського сліду", щоб підірвати відносини України та Польщі.

У Мінцифри підозрюють, що до кібератаки причетна Росія. Водночас Заступник секретаря РНБО та екскерівник Нацполіції Сергій Демедюк заявив, що в кібератаки може бути білоруський слід.

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