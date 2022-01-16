За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, наразі всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія.

Важливо Єрмак заявляє, що Україна готова відповісти хакерам на масову атаку держсайтів

Як наголошують фахівці центру, Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах.

Її ціль – не лише залякати суспільство. А й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців,

– попередили у Центрі інформаційної безпеки.

У Мініцифрі закликали українців не піддаватися паніці, адже усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах.

"А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", – зазначається в повідомленні.

У Мінцифри наголошують, що нині українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника.

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