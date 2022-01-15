СБУ вже проаналізувала масштабний інцидент і має деякі припущення про те, хто може стояти за нападом. Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Звичайно, ми абсолютно готові відповісти на ці атаки та продовжити співпрацю з нашими партнерами для забезпечення захисту,

– заявив він.

Також Єрмак наголосив, що Україна тісно співпрацює зі США та Великою Британією з цього питання. Офіційну остаточну реакцію на подію і її причини повідомлять після консультацій з партнерами.

Що відомо про кібератаку на Україну

У ніч з 13 на 14 січня в Україні сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. У переліку були десятки держустанов.

У Центрі інформаційної безпеки заявляли, що знайшли російський слід. На це вказувала хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно розповсюдили вже російські видання. Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

Як запевняв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, дані українців у безпеці. Дія не має бази даних людей, а просто бере інформацію з інших служб.

Детальніше про кібернапад можна дізнатися із нашого сюжету: дивіться відео