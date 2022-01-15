НАТО розширить співпрацю у сфері кібербезпеки
Велика Британія запропонувала Україні допомогу. Мовиться про підтримку українських експертів на місцях.
До теми Кібератака на держсайти України: у Мінцифри та Дії повідомили перші результати розслідування
Велика Британія засуджує сьогоднішні кібератаки на український уряд. НАТО посилить кіберспівпрацю з Україною,
– наголосила міністерка.
Зауважимо, наше Міністерство закордонних справ вже обговорює посилення кібербезпеки України з іноземними партнерами.
Що відомо про масштабну кібератаку на Україну
- У ніч проти 14 січня на урядові сайти України відбулася масштабна кібератака.
- При спробі зайти на сайти користувачам вибивало антиукраїнське повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.
- У Держспецзв'язку назвали цю атаку найбільшою за останні 4 роки.
- У Центрі інформаційної безпеки вважають, що до атаки на урядові сайти України причетна Росія. Адже першими інформацію про це підхопили саме російські ЗМІ.
- У Польщі вже відреагували на тримовне повідомлення. Там наголосили, що переклад є ламаним, тому підозрюють навмисне створення "польського сліду".
Дивіться більше про масштабну кібератаку у нашому сюжеті: відео
Повний текст публікації Ліз Трасс у твітері:
Велика Британія засуджує сьогоднішні кібератаки на український уряд. НАТО посилить кіберспівпрацю з Україною. Велика Британія та союзники підтримають українських експертів на місцях.