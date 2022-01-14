Нарада комітету відбудеться на рівні послів. Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС.

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Кібератака спрямована на дестабілізацію ситуацію в Україні

Жозеп Боррель заявив, що кібератака на Україну була спрямовану на дестабілізацію ситуації в нашій державі та зростанню напруги, яка і так є високою на фоні можливого російського вторгнення. Однак дипломат наголосив, що це вже не перший схожий випадок.

За словами голови європейської дипломатії, ЄС перебуває на постійному контакті з українською владою через цю ситуацію. Завдяки цьому роботу значної частини сайтів вдалося відновити. Однак Боррель наголосив, що Євросоюз готовий і далі допомагати Україні.

Ми готові надати (Україні, – 24 канал) подальшу пряму допомогу, якщо надійде такий запит. Я скликаю надзвичайну зустріч наших послів у форматі Політичного й безпекового комітету, щоб провести аналіз цієї ситуації та зважити будь-які заходи з підтримки,

– заявив Боррель.

Виявити джерело атаки можливо

Жозеп Борель заявив, що виявити джерело великої кібератаки в сучасних умовах абсолютно можливо. Однак для цього потрібен час. Голова європейської дипломатії не захотів назвати ймовірне першоджерело атаки, однак наголосив, що за потреби ЄС готовий прислати до України свою місію для протидії подібним атакам.

Крім того, Боррель вкотре заявив про рішучу підтримку України, її територіальної цілісності та незалежності.

Кібератака на Україну: головне

У ніч на 14 січня на урядові сайти України здійснили глобальну кібератаку. Першими про інцидент повідомили у Міністерстві освіти.

Через дії хакерів припинилася робота десятків сайтів держустанов та Дії.

У Держспецзв'язку заявили, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.

У Центрі інформаційної безпеки заявляли, що до атаки на урядові сайти України причетна Росія. На слід ворожої країни вказує і хронологія поширення новини. Адже інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". Тоді її активно розповсюдили вже російські видання. А от українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

Для імітації "польського сліду", антиукраїнські повідомлення, які бачили користувачі при спробі зайти на той чи інший сайт, написали українською та російською мовою. Крім того, на екрані був цей же текст продубльований польською мовою з "ламаним перекладом".

Більше про кібератаку в нашому сюжеті: дивіться відео