Розслідування проводять Держспецзв'язок, СБУ та Кіберпол. У Дії наголосили, що фахівці разом з командами міністерств та відомств уже відновили роботу більшості сайтів.

Зауважте СБУ розслідує причетність Росії до кібератак: поліція відкрила справу

Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування до вебресурсів, які постраждали внаслідок атаки,

– мовиться у повідомленні.

Витоку персональних даних не було

У Дії розповіли, що загалом атакували понад 70 держресурсів. З них 10 – зазнали несанкціонованого втручання. Водночас, на щастя, контент сайтів не змінили. Витоку персональних даних не було.

Новина доповнюється