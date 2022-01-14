Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у соцмережах. Він наголосив, що Варшава засуджує подібну діяльність.
До теми "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти
Варшава стурбована атакою на сайти уряду України
Ми стурбовані інформацією про кібератаку на сайти українського уряду, в тому числі на сайт МЗС. Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій,
– написав Лукаш Ясіна.
Зазначимо, що раніше низка польських сайтів зазначила, що повідомлення, яке залишили хакери, не характерне для носіїв польської мови. Отож, припустили ЗМІ, його могли створити з допомогою перекладача.
У ЄС висловили підтримку Україні
У Євросоюзі теж висловили підтримку Україні через хакерську атаку. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Брюссель мобілізує сили задля допомоги Києву.
Актуально Хакери намагалися "зламати" Нацбанк, але цю атаку вдалося відбити
Що відомо про глобальну атаку на сайти уряду:
- Від атаки хакерів постраждали сайти Кабміну, Дії, ДСНС, МОН, МЗС та інші.
- На вебресурсах розмістили повідомлення з погрозами для українців.
- Зрештою сайти тимчасово припинили роботу.
- Це буде найбільша хакерська атака в Україні за останні 4 роки.
- Віцепрем'єр Михайло Федоров наголосив, що жодного витоку даних не відбулось.
Дивіться відео про наймасштабніші атаки хакерів в Україні:
Текст публікації Лукаша Ясіни:
Ми стурбовані повідомленням про кібератаку на сайти уряду України, зокрема МЗС України. Ми рішуче засуджуємо всі дії, які призводять до поширення дезінформації та порушення функціонування державних установ.