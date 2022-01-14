Об этом сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина в соцсетях. Он подчеркнул, что Варшава осуждает подобную деятельность.

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Варшава обеспокоена атакой на сайты правительства Украины

Мы обеспокоены информацией о кибератаке на сайты правительства, в том числе на сайт МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая имеет следствием распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институтов,

– написал Лукаш Ясина.

Отметим, ранее ряд польских сайтов подчеркнули, что сообщение, которое оставили хакеры, не характерно для носителей польского языка. Следовательно, предположили СМИ, его могли создать с помощью переводчика.

В ЕС выразили поддержку Украине

В Евросоюзе тоже выразили поддержку Украине из-за хакерской атаки. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель мобилизует силы для помощи Киеву.

Важно! В Центре информационной безопасности отметили, что вероятно атаку осуществляла Россия.

Актуально Хакеры пытались "взломать" Нацбанк, но эту атаку удалось отбить

Что известно о глобальной атаке на сайты правительства:

От атаки хакеров пострадали сайты Кабмина, Дии, ГСЧС, МОН, МИД и другие.

На веб-ресурсах разместили сообщения с угрозами для украинцев.

В конце концов сайты временно прекратили работу.

Это была крупнейшая хакерская атака в Украине за последние 4 года.

Вице-премьер Михаил Федоров подчеркнул, что никакой утечки данных не произошло.

Смотрите видео о самых масштабных атаках хакеров в Украине:

Текст публикации Лукаша Ясины:

Мы обеспокоены сообщением о кибератаке на сайты правительства Украины, в частности МИД Украины. Мы решительно осуждаем все действия, которые приводят к распространению дезинформации и нарушению функционирования государственных учреждений.