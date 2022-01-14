У НБУ кажуть, що протягом останніх днів на інформаційні мережі здійснювали атаки невідомі особи з різних частин світу. Спроба була і у ніч з 13 на 14 січня.

До теми "Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти

Всі системи працюють у штатному режимі, – НБУ

Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Зокрема – система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ,

– сказали у НБУ.

У Нацбанку запевняють, що захист банківської інфраструктури від шахрайських дій в кіберпросторі організовано, як слід. Для цього використовують комплекси та системи захисту.

У НБУ працюють Центри кіберзахисту

Центр кіберзахисту Національного банку обмінюється інформацією про хакерські напади з іншими державними органами, банками, фінансовими установами тощо. НБУ закликає банки та інших учасників фінансового сектору посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

Читайте також Швеція підтримала Україну через хакерську атаку на державні сайти

Головне про глобальну атаку хакерів в Україні:

Атака відбулась у ніч з 13 на 14 січня. Постраждали більшість урядових сайтів.

Хакери розмістили на сайтах повідомлення з погрозами українцям трьома мовами – українською, російською та польською.

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, витоку персональних даних українців не сталось.

У Центрі інформаційної безпеки повідомили, що ймовірно, що атаку провели з Росії.

Найгучніші хакерські атаки в Україні: дивіться відео