НАТО расширит сотрудничество в сфере кибербезопасности

Великобритания предложила Украине помощь. Речь идет о поддержке украинских экспертов на местах.

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Великобритания осуждает сегодняшние кибератаки на украинское правительство. НАТО усилит киберсотрудничество с Украиной,

– подчеркнула министр.

Заметим, наше Министерство иностранных дел уже обсуждает усиление кибербезопасности Украины с иностранными партнерами.

Что известно о масштабной кибератаке на Украину

Обратите внимание! На кибератаку отреагировали в Европейском Союзе. Политики решили созвать заседание политического и Комитета безопасности на уровне послов. Жозеп Боррель подчеркнул, что хакеры пытались дестабилизировать ситуацию в Украине, и это уже не впервые.

Смотрите больше о масштабной кибератаке в нашем сюжете: Видео

Полный текст публикации Лиз Трасс в твиттере:

Великобритания осуждает сегодняшние кибератаки на украинское правительство. НАТО усилит киберсотрудничество с Украиной. Великобритания и союзники поддержат украинских экспертов на местах.