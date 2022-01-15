СБУ уже проанализировала масштабный инцидент и имеет некоторые предположения о том, кто может стоять за нападением. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Конечно, мы абсолютно готовы ответить на эти атаки и продолжить сотрудничество с нашими партнерами для обеспечения защиты,

– заявил он.

Также Ермак отметил, что Украина тесно сотрудничает с США и Великобританией по этому вопросу. Официальную окончательную реакцию на произошедшее и его причины сообщат после консультаций с партнерами.

Что известно о кибератаке на Украину

В ночь с 13 на 14 января в Украине произошла глобальная атака на правительственные сайты. В частности, не работали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и Дии. В перечне были десятки госучреждений.

В Центре информационной безопасности заявляли, что нашли российский след. На это указывала хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили уже российские издания. Зато украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

Как уверял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, данные украинцев в безопасности. Дия не имеет базы данных людей, а просто берет информацию из других служб.

Подробнее о кибернападении можно узнать из нашего сюжета: смотрите видео