Кандитат у президенти Польщі Навроцький розповів, чому не бачить Україну в ЄС і НАТО

Один з кандидатів у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що станом на сьогодні він не бачить можливості приєднання України до ЄС чи НАТО. Але Польща підтримувала українців і буде робити це надалі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Polsat News. Свою позицію Кароль Навроцький аргументував ексгумацією тіл жертв Волинської трагедії в Україні.

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Думка Кароля Навроцького щодо вступу України до ЄС і НАТО

Коментуючи заяву новообраного президента США Дональда Трампа про Україну в НАТО, Навроцький сказав, що "має тверду думку" щодо цього. За його словами, Україна зараз не може увійти до міжнародних альянсів.

Сьогодні я не бачу України в жодній структурі – ані в Євросоюзі, ані в НАТО, доки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин вартістю 120 000 злотих, не може бути частиною міжнародних альянсів,

– зазначив кандидат в президенти Польщі.

Кароль Навроцький також додав, що укладена угода між очільниками МЗС України і Польщі про ексгумацію тіл загиблих в Україні поляків, є "непотрібним і передчасним кроком глави польської дипломатії".

Натомість якщо Навроцький стане президентом Республіки Польща, то він говоритиме з українською стороною про те, що польська сторона, її "фінансові зусилля, зусилля громадян, військові зусилля, які допомогли Україні, хотіли б, щоб Україна ставилася до неї до як до партнера". У цю співпрацю входить і можливість поховання жінок і дітей, які загинули під час Волинської трагедії.

Хочу чітко заявити, що Інститут національної пам'яті (...) може підтримати зусилля уряду в питанні ексгумації на Волині. Тут польська справа для нас набагато важливіша. Хотілося б прориву, але його поки що немає,

– сказав Кароль Навроцький.

Варто зазначити! Зараз Кароль Навроцький очолює польський Інститут національної пам'яті. Поляки зверталися до нього з проханням розпочати роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області. Інститут планує це зробити у 2025 році.

Україна та Польща співпрацюють щодо питання Волинської трагедії 1943 року

У грудні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про певний прогрес щодо розв'язання історичних питань між польською та українською сторонами. Він наголосив, що історія не повинна розділяти дві країни, між якими потрібно зберігати співпрацю.