Кандидат в президенты Польши Навроцкий рассказал, почему не видит Украину в ЕС и НАТО

Один из кандидатов в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что на сегодня он не видит возможности присоединения Украины к ЕС или НАТО. Но Польша поддерживала украинцев и будет делать это в дальнейшем.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Polsat News. Свою позицию Кароль Навроцкий аргументировал эксгумацией тел жертв Волынской трагедии в Украине.

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Мнение Кароля Навроцкого о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Комментируя заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о Украине в НАТО, Навроцкий сказал, что "имеет твердое мнение" по этому поводу. По его словам, Украина сейчас не может войти в международные альянсы.

Сегодня я не вижу Украины ни в одной структуре – ни в Евросоюзе, ни в НАТО, пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не в состоянии ответить за очень жестокое преступление стоимостью 120 000 злотых, не может быть частью международных альянсов,

– отметил кандидат в президенты Польши.

Кароль Навроцкий также добавил, что заключенное соглашение между главами МИД Украины и Польши об эксгумации тел погибших в Украине поляков, является "ненужным и преждевременным шагом главы польской дипломатии".

Зато если Навроцкий станет президентом Республики Польша, то он будет говорить с украинской стороной о том, что польская сторона, ее "финансовые усилия, усилия граждан, военные усилия, которые помогли Украине, хотели бы, чтобы Украина относилась к ней как к партнеру". В это сотрудничество входит и возможность захоронения женщин и детей, погибших во время Волынской трагедии.

Хочу четко заявить, что Институт национальной памяти (...) может поддержать усилия правительства в вопросе эксгумации на Волыни. Здесь польское дело для нас гораздо важнее. Хотелось бы прорыва, но его пока нет,

– сказал Кароль Навроцкий.

Стоит отметить! Сейчас Кароль Навроцкий возглавляет польский Институт национальной памяти. Поляки обращались к нему с просьбой начать работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области. Институт планирует это сделать в 2025 году.

Украина и Польша сотрудничают по вопросу Волынской трагедии 1943 года

В декабре премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал об определенном прогрессе по решению исторических вопросов между польской и украинской сторонами. Он отметил, что история не должна разделять две страны, между которыми нужно сохранять сотрудничество.