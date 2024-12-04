Инициатива внесена представителями партии "Право и справедливость" и предусматривает изменения в польский Уголовный кодекс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Украины Владимира Вятровича и "Европейскую правду".

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Что предусматривает изменение в Уголовный кодекс Польши

Согласно законопроекту предлагается добавить в статью о наказании за публичную пропаганду нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима, предлагается добавить фразу: "а также идеология Организации Украинских Националистов, фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА), которая привела к геноциду на Волыни и в соседних областях в 1943-1945 годах".

Как поясняется в документе, цель изменений – предотвратить героизацию ОУН-Б и УПА, а также остановить распространение, по мнению инициаторов в нынешней Украине "отрицают факт геноцида, совершенного ОУН-Б и УПА". Авторы обвиняют ОУН-Б в сотрудничестве с Третьим рейхом и в истреблении польского, еврейского, чешского, словацкого, армянского и даже украинского населения.

В пояснительной записке упоминаются слова экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который во время визита в Польшу якобы приравнял Волынскую трагедию, которую в Польше называют Волынской резней, к операции "Висла" и назвал часть польских территорий украинскими.

Авторы законопроекта также выражают возмущение из-за публичной героизации ОУН-Б и УПА в Польше, "где произносят речи и поют песни, восхваляя преступников из ОУН-Б и УПА, в частности Степана Бандеру".

Поляки, в частности потомки жестоко убитых на Волыни, Люблинщине и в других регионах, дали убежище миллионам беженцев, которые бежали от смерти от российских бомб и ракет, а также от жестокого поведения войск Путина,

– сказано в документе.

Вятрович назвал инициативу попыткой осудить борьбу Украины за независимость, которая имеет значение не только для Украины, но и для Польши.

Напомним, что по действующему законодательством Польши, за пропаганду нацистской, коммунистической или фашистской идеологий предусмотрено до трех лет лишения свободы.