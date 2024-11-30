Польша уже закончила строительство однго с участков оборонной системы "Восточный щит", которая укрепит границы не только с Россией и Беларусью, но и с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Polske Radio и TVN24.

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Почему Польша укрепляет границы с Украиной

Это решение направлено на усиление безопасности вдоль всей восточной границы страны, что стало новым этапом в стратегии укрепления национальной обороны.

Премьер-министр Дональд Туск уже посетил первый законченный участок фортификационной системы, которая строится вдоль границы с Россией и Беларусью. Он подчеркнул, что цель этого проекта – создать современную и надежную инфраструктуру, которая станет барьером для возможных угроз. Особое внимание он обратил на то, что охрана границы с Украиной будет усилена, хотя и по другим причинам, чем с соседями на востоке.

Наши действия также будут касаться защиты границы с Украиной – по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее по всей длине восточной границы,

– добавил Туск.

Проект предусматривает создание укреплений, таких как противотанковые рвы, бетонные заграждения и системы обнаружения угроз. Общая протяженность укреплений составит около 800 километров. По словам Туска, этот проект является крупнейшим оборонным строительством в Европе после 1945 года и "инвестицией в мир", которая уже получила поддержку от европейских партнеров.

Что известно о "Восточном щите"