Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова польського прем'єр-міністра Дональда Туска під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Львові 17 грудня, які цитує РАР.

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Що сказав Туск про прогрес в історичних питаннях з Україною

Дональд Туск наголосив, що у Польщі чекають на рішення стосовно ексгумації жертв Волинської трагедії. Однак він зазначив, що поляки також розуміють, якою є ситуація в Україні через війну.

Історія ніколи не була легкою, але вона, безумовно, не може нас розділити й вона, безумовно, не розділить нас,

– заявив польський прем'єр.

Окрім того, Туск зазначив, що історія Польщі та України "складна і прекрасна". Він підкреслив, що взаємовідносини між нашими народами "сповнені злетів і падінь".

Прем'єр-міністр Польщі також сказав, що для наших країн важливо підтримувати одна одну.

"Я дуже задоволений співпрацею між нашими міністерствами культури. Що стосується історичних питань між нашими країнами – є зустрічі, є спільна робота, яка почалася, ми просуваємося", – сказав він.

До слова, раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявляв, що Україна та Польща нарешті дійшли згоди стосовно ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Тепер важливо, щоб цей процес відбувався на експертному, історичному технічному рівні, без політичних перешкод.