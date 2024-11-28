Таку позицію висловив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його брифінг.

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Як відбуватиметься ексгумація жертв

Як розповів представник українського відомства, важливо, щоб процес ексгумації відбувався на експертному, історичному технічному рівні, так як це і має бути. Наразі профільні інституції працюють над тим, щоб це відбувалося без політичних перешкод.

Важливе формулювання, яке було у спільній заяві – немає жодних перешкод, мається на увазі політичних перешкод, тобто міністри закордонних справ як політичні фігури констатують, що перешкод політичних на цьому шляху немає,

– пояснює речник.

За його словами, над цим працюють Український інститут національної пам'яті, міністерства культури обох країн, які підтримують регулярний контакт, робота триває у стандартному режимі. За останньою інформацією, українська сторона чекає список конкретних місць, де будуть проводитися роботи.

"Ми запевнили, що як тільки цей список буде отриманий все буде опрацьовуватися. Я хочу ще раз запевнити, що від польської сторони під час переговорів ми отримали чітке запевнення місцям пам'яті українців в Польщі буде на взаємній основі приділена абсолютно така ж сама важлива увага", – каже Тихий.

Резюмувавши, він вкотре наголосив, що українська сторона не хоче політизувати цей процес. На його думку, "він не політичний і не має бути політичний".