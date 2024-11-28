Такую позицию высказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его брифинг.

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Как будет происходить эксгумация жертв

Как рассказал представитель украинского ведомства, важно, чтобы процесс эксгумации происходил на экспертном, историческом техническом уровне, так как это и должно быть. Сейчас профильные институты работают над тем, чтобы это происходило без политических препятствий.

Важная формулировка, которая была в совместном заявлении – нет никаких препятствий, имеется в виду политических препятствий, то есть министры иностранных дел как политические фигуры констатируют, что препятствий политических на этом пути нет,

– объясняет спикер.

По его словам, над этим работают Украинский институт национальной памяти, министерства культуры обеих стран, которые поддерживают регулярный контакт, работа продолжается в стандартном режиме. По последней информации, украинская сторона ждет список конкретных мест, где будут проводиться работы.

"Мы заверили, что как только этот список будет получен все будет прорабатываться. Я хочу еще раз заверить, что от польской стороны во время переговоров мы получили четкое заверение местам памяти украинцев в Польше будет на взаимной основе уделено абсолютно такое же важное внимание", – говорит Тихий.

Резюмировав, он еще раз подчеркнул, что украинская сторона не хочет политизировать этот процесс. По его мнению, "он не политический и не должен быть политический".