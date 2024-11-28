В ведомстве поздравили Кита Келлога с назначением, отметив, что этот человек хорошо известен Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Что заявили в министерстве о Келлоге

Представитель ведомства рассказал, что украинские делегации уже неоднократно встречались и общались ранее с Келлогом. По его словам, с новоизбранным спецпосланником налажен хороший контакт.

Мы приветствуем его назначение на эту миссию, она действительно важная и сложная. Кит Келлог – не новый человек для Украины. Вообще посольство Украины в США поддерживало тесную связь с ним, в частности в рамках экспертной дипломатии в последние годы, и за это время развило и поддерживает с ним хороший диалог,

– рассказал он.

Как напомнил Тихий, Келлог был среди специальных гостей на выступлении президента Владимира Зеленского в Институте Рейгана во время июльского визита в США. В то же время, по мнению спикера, пока рано давать любые другие комментарии по нему.

"Мы ждем работы с ним, на еще более активное взаимодействие с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", – объяснил представитель украинского МИД.

Кстати, в своей заметке Келлог отметил, что считает для себя большой честью назначение на должность помощника президента и специального представителя по вопросам Украины и России. Согласно "мирному плану" Келлога, Трамп может прекратить предоставление военной помощи Украине, если она не согласится на мирные переговоры.