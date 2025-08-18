Російські війська не припиняють штурмувати українські позиції на фронті та обстрілювати мирні міста. Однак ЗСУ мужньо тримають оборону навіть у найгарячіших точках.

Загалом за минулу добу відбулось 182 бойових зіткнення, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 18 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Ворог завдав 10 авіаударів, скинув 26 КАБів, а також здійснив 227 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема дев'ять – з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції ЗСУ у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє, Одрадне.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурми у районах Западного, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та в напрямку Куп'янська, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Росіяни хотіли просунутися вперед поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку Дробишевого, Ямполю, Колодязя.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки, противник п'ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п'ять боєзіткнень, загарбник атакував поблизу Предтечиного, Олександро-Шультиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог атакував дев'ять разів у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмів і наступів агресора у районах Полтавки, Вільного, Нового Шахового, Заповідного, Новоекономічного, Миролюбівки, Новоукраїнки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції біля населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Олександроград, Воскресенка, Маліївка, Вільне Поле та Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку противник не наступав.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив безуспішну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до наших позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

