Российские войска не прекращают штурмовать украинские позиции на фронте и обстреливать мирные города. Однако ВСУ мужественно держат оборону даже в самых горячих точках.

Всего за минувшие сутки состоялось 182 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте 18 августа?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения. Враг нанес 10 авиаударов, сбросил 26 КАБов, а также совершил 227 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе девять – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции ВСУ в районе Волчанска и в направлении населенных пунктов Хатнее, Отрадное.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмы в районах Западного, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Россияне хотели продвинуться вперед вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григорьевки и в направлении Дробышево, Ямполя, Колодязя.

На Северском направлении, в районах Григорьевки, Федоровки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчик атаковал вблизи Предтечино, Александро-Шультино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг атаковал девять раз в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмов и наступлений агрессора в районах Полтавки, Вольного, Нового Шахматного, Заповедного, Новоэкономического, Миролюбовки, Новоукраинки, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Дачного и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции возле населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Александроград, Воскресенка, Малиевка, Свободное Поле и Темировка.

На Гуляйпольском направлении противник не наступал.

На Ореховском направлении враг предпринял безуспешную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре напрасные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

