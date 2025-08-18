Более 180 боестолкновений и безуспешные штурмы врага: карта боевых действий на 18 августа
- За прошедшие сутки произошло 182 боевых столкновения на разных направлениях фронта.
- Российские войска совершили значительное количество атак, обстрелов и авиаударов, но ВСУ продолжают удерживать оборону на всех направлениях, отбив многочисленные штурмы.
- Больше всего боестолкновений произошло на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Российские войска не прекращают штурмовать украинские позиции на фронте и обстреливать мирные города. Однако ВСУ мужественно держат оборону даже в самых горячих точках.
Всего за минувшие сутки состоялось 182 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте 18 августа?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения. Враг нанес 10 авиаударов, сбросил 26 КАБов, а также совершил 227 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе девять – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции ВСУ в районе Волчанска и в направлении населенных пунктов Хатнее, Отрадное.
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении: смотрите на карте
На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмы в районах Западного, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Россияне хотели продвинуться вперед вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григорьевки и в направлении Дробышево, Ямполя, Колодязя.
Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении, в районах Григорьевки, Федоровки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчик атаковал вблизи Предтечино, Александро-Шультино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг атаковал девять раз в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмов и наступлений агрессора в районах Полтавки, Вольного, Нового Шахматного, Заповедного, Новоэкономического, Миролюбовки, Новоукраинки, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Дачного и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого.
Враг движется на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции возле населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Александроград, Воскресенка, Малиевка, Свободное Поле и Темировка.
Какая ситуация на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении противник не наступал.
На Ореховском направлении враг предпринял безуспешную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоандреевка.
На Приднепровском направлении враг совершил четыре напрасные попытки приблизиться к нашим позициям.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Что главного произошло на фронте?
- Институт изучения войны провел анализ карты фронта. По данным их аналитиков, украинские силы продвинулись на Торецком и Сумском направлениях, получив успех у Нелиповки и Новониколаевки.
- Россияне наступают на нескольких направлениях, в частности в районе Покровска. Ожесточенные бои идут в Курской области, в Харьковской области и Запорожье, однако подтвержденных изменений линии фронта там нет.
- Также недавно враг продвинулся на Северском направлении. Там захватчики, вероятно, оккупировали Серебрянку.