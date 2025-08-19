Россияне нанесли 2 ракетных и 78 авиационных удара, применили 4 ракеты и 162 КАБы, а также атаковали 5 489 дронами-камикадзе и совершили 5 350 обстрелов, 86 из которых из РСЗО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки было 7 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 10 штурмов позиции ВСУ возле Волчанска, Глубокого, Каменки, Амбарного.

На Купянском направлении было 10 российских атак. ВСУ штурмовые действия отражали в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызово.

На Лиманском направлении Россия атаковала 26 раз, пытаясь продвинуться возле населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Диброва, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Степное, Чернещина, Дробышево, Ямполь.

На Северском направлении было 4 атаки в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении было 4 боестолкновения вблизи Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 6 раз атаковали возле Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении ВСУ остановили 67 штурмовых и наступательных действий врага вблизи населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономичное, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Чунишино, Владимировка, Дачное, Лысовка и в сторону населенного пункта Балаган.

На Новопавловском направлении захватчики 29 раз атаковали позиции ВСУ возле населенных пунктов Звезда, Свободное Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодаровка, Ольговское, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении штурмов не было.

На Ореховском направлении ВСУ отбили 2 российские атаки возле Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении было 7 боестолкновений, россияне хотели продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок нет.

