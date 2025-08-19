Росіяни завдали 2 ракетні та 78 авіаційні удари, застосували 4 ракети та 162 КАБи, а також атакували 5 489 дронами-камікадзе та здійснили 5 350 обстрілів, 86 із яких з РСЗВ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було 7 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 10 штурмів позиції ЗСУ біля Вовчанська, Глибокого, Кам'янки, Амбарного.

На Куп'янському напрямку було 10 російських атак. ЗСУ штурмові дії відбивали у районах Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 26 разів, намагаючись просунутися біля населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.

На Сіверському напрямку було 4 атаки в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку було 4 боєзіткнення поблизу Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 6 разів атакували біля Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 67 штурмових і наступальних дій ворога поблизу населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.

На Новопавлівському напрямку загарбники 29 разів атакували позиції ЗСУ біля населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку штурмів не було.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 2 російські атаки біля Кам'янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку було 7 боєзіткнень, росіяни хотіли просунутися у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає.

