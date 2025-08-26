Десятки ворожих атак одразу на кількох напрямках: карта бойових дій 26 серпня
- За добу 26 серпня зафіксовано 174 бойових зіткнення на різних напрямках, під час яких Сили оборони України дали відсіч російським атакам.
- Відбито атаки на багатьох напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський, Краматорський, Покровський та інші.
- Українські військові завдали відчутних втрат російським окупантам, уразивши п’ять районів зосередження ворожого особового складу та техніки.
Російська армія продовжує вести війну проти України на різних напрямках фронту. Тривають активні бойові дії, в яких Сили оборони дають відсіч ворогові.
Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також У Кремлі знайшли на кого "повісити" свою ганьбу у Курській області, – ISW
Яка ситуація на фронті станом на 26 серпня?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак окупантів. Росіяни здійснили 6 авіаударів, скинувши при цьому 11 КАБ, та 179 обстрілів з артилерії.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції ЗСУ біля Глибокого, Вовчанська, Амбарного, у бік Кутьківки й Колодязного.
На Куп’янському напрямку відбулося 8 боєзіткнень. Ворог проводив штурмові дії в районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.
На Лиманському напрямку відбулося 28 ворожих атак. Росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Новоселівки, Зеленої Долини та в бік Ямполя і Серебрянки.
Ситуація на Лиманському напрямку: показуємо на карті
На Сіверському напрямку українські військові зупинили п’ять наступальних дій ворога в районах, Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки.
На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень, окупанти хотіли просунутися в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного, однак їхні спроби не вдалися.
Росіяни проводили наступ на Часів Яр: карта
На Торецькому напрямку ворог провів 6 атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 штурмових дій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.
Бойові дії на Покровському напрямку: карта фронту
На Новопавлівському напрямку вороги атакували 19 разів у районах Ялти, Зеленого Гаю, Воскресенки, Шевченка та Комишувахи.
На Гуляйпільському напрямку росіяни здійснили атаку в районі Малинівки.
На Оріхівському напрямку російські солдати двічі намагалися рухатися в районі Плавнів та у бік Павлівки.
На Придніпровському напрямку зафіксовані три марні спроби окупантів просунутися уперед на позиції українських підрозділів.
Захисники обороняють нашу землю та завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці. За добу їм вдалося уразити п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога. На фронті загинули 890 російських окупантів. Також знешкоджено чотири танки, три бойові броньовані машини й 33 артилерійські системи.
Карта фронту від ISW: що відомо
- За даними американських військових аналітиків, українські захисники просунулися на кількох напрямках, зокрема в Сумській області, біля Лимана та Покровська. Це підтверджують геолокаційні кадри, опубліковані напередодні.
- Російські війська продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту. Їхні активні просування фіксуються на Харківщині, на Лиманському, Куп'янському, Торецькому та Покровському напрямках.