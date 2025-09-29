По всій лінії фронту тривають важкі бої. Ворожі війська атакують в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 22 по 28 вересня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій

Ситуація на фронті залишається складною, проте тенденція вказує на те, що спроба Росії провести велику наступальну кампанію цієї осені не є надто вдалою. Якщо тижнем раніше росіяни щодня здійснювали близько 180 – 220 атак, то минулого тижня цей показник коливався у межах від 136 до 200 атак. Це все ще багато, проте тенденція зараз вказує на те, що у росіян не вистачає ресурсів для того, аби постійно зберігати високу активність на окремих ділянках.

Наприклад, Лиманський напрямок. Щодня там відбувалося від 15 до 25 атак, але протягом неділі 28 вересня ворожі війська ішли в атаку 5 разів. Також про це свідчить і активність на Новопавлівському напрямку, яка протягом тижня коливалася від 13 до 42 атак.

Сумарно минулого тижня ворожі війська здійснили 1 206 атак на позиції Сил оборони. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 412 атак;

Новопавлівський напрямок – 188 атак;

Лиманський напрямок – 120 атак;

Торецький напрямок – 107 атак;

Сумський напрямок – 60 атак;

Сіверський напрямок – 47 атак;

Харківський напрямок – 42 атаки;

Куп'янський напрямок – 32 атаки;

Гуляйпільський напрямок – 31 атака.

Краматорський напрямок – 31 атака;

Оріхівський напрямок – 16 атак;

Придніпровський (Херсонський) напрямок – 10 атак;

Суттєво знизилася ворожа активність на Сіверському, Харківському, Куп'янському напрямках, водночас на Гуляйпільському ворог відновив активні штурмові дії.

Попри російські атаки, лінія зіткнення залишилася незмінною на Сумському, Харківському, Куп'янському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках фронту говоримо далі.

Росіяни просунулися на Лиманському і Сіверському напрямках

Ситуація на півночі Донеччини залишається складною. Основні зусилля ворога зосереджені в напрямку міст Святогірськ, Лиман та Сіверськ.

На Лиманському напрямку минулого тижня російські війська просунулися у селі Шандриголове. Там же був зафіксований жахливий воєнний злочин ворога – росіяни захопили в заручники дитину, щоб використовувати її як живий щит. Її батьків загарбники вбили.

Також ворожі війська підійшли під околиці села Ямпіль – частина населеного пункту в сірій зоні.

Крім того, на Сіверському напрямку росіяни просунулися в Серебрянському лісництві – зона в районі північного берега Сіверського Донця в сірій зоні.





Ситуація на півночі Донеччини / Карта DeepStateMAP

Росіяни закріпилися в Покровську

Невтішні новини з Покровського напрямку, де тривають найважчі бойові зіткнення на фронті. В районі Добропільського виступу змін на лінії зіткнення не зафіксовано, проте інша ситуація в районі самого міста Покровськ.

Минулого тижня ворогу вдалося просунутися в районі села Звірове, що на південному заході від Покровська. Однак водночас ворожим військам вдалося закріпитися також і на околиці міста. Розширилася і сіра зона в Покровську.

Також ворожі війська просунулися в селі Удачне. В напрямку адмінмежі областей лінія зіткнення не змінилася.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Дніпропетровщині і Запоріжжі

Ситуація на Новопавлівському напрямку залишається вкрай важкою, оскільки ворожі війська продовжують просування на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Зокрема ворожі війська зайшли на територію Дніпропетровщини у районі села Іванівка, а Філія перейшла у сіру зону.





Ситуація в районі сіл Іванівка та Філія / Карта DeepStateMAP

Просувань ворога в районах сіл Іскра та Олександроград Донецької області не зафіксовано.

Проте ворог просунувся у Березовому, Калинівському, Новомиколаївці та прорвався у Вербове Дніпропетровської області. Відстань від фронту до селища Покровське скоротилася до 15 кілометрів.





Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

У Запорізькій області росіяни просунулися в Новоіванівці, Новогригорівці та Ольгівському. Поновлення штурмових дій в районі Малинівки на Гуляйпільському напрямку, вочевидь, пов'язане з наближенням ворожих військ з боку Ольгівського, що створює на цій ділянці сприятливіші умови для ворожих атак.





Ситуація на Запоріжжі / Карта DeepStateMAP

