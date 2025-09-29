По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. Вражеские войска атакуют в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 22 по 28 сентября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

Ситуация на фронте остается сложной, однако тенденция указывает на то, что попытка России провести большую наступательную кампанию этой осенью не является слишком удачной. Если неделей ранее россияне ежедневно осуществляли около 180 – 220 атак, то на прошлой неделе этот показатель колебался в пределах от 136 до 200 атак. Это все еще много, однако тенденция сейчас указывает на то, что у россиян не хватает ресурсов для того, чтобы постоянно сохранять высокую активность на отдельных участках.

Например, Лиманское направление. Ежедневно там происходило от 15 до 25 атак, но в течение воскресенья, 28 сентября, вражеские войска шли в атаку 5 раз. Также об этом свидетельствует и активность на Новопавловском направлении, которая в течение недели колебалась от 13 до 42 атак.

Суммарно на прошлой неделе вражеские войска совершили 1 206 атак на позиции Сил обороны. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 412 атак;

Новопавловское направление – 188 атак;

Лиманское направление – 120 атак;

Торецкое направление – 107 атак;

Сумское направление – 60 атак;

Северское направление – 47 атак;

Харьковское направление – 42 атаки;

Купянское направление – 32 атаки;

Гуляйпольское направление – 31 атака.

Краматорское направление – 31 атака;

Ореховское направление – 16 атак;

Приднепровское (Херсонское) направление – 10 атак;

Существенно снизилась вражеская активность на Северском, Харьковском, Купянском направлениях, одновременно на Гуляйпольском враг возобновил активные штурмовые действия.

Несмотря на российские атаки, линия соприкосновения осталась неизменной на Сумском, Харьковском, Купянском, Краматорском, Торецком, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках фронта говорим далее.

Россияне продвинулись на Лиманском и Северском направлениях

Ситуация на севере Донецкой области остается сложной. Основные усилия врага сосредоточены в направлении городов Святогорск, Лиман и Северск.

На Лиманском направлении на прошлой неделе российские войска продвинулись в селе Шандриголово. Там же было зафиксировано ужасное военное преступление врага – россияне захватили в заложники ребенка, чтобы использовать его как живой щит. Его родителей захватчики убили.

Также вражеские войска подошли под окраины села Ямполь – часть населенного пункта в серой зоне.

Кроме того, на Северском направлении россияне продвинулись в Серебрянском лесничестве – зона в районе северного берега Северского Донца в серой зоне.





Ситуация на севере Донетчины / Карта DeepStateMAP

Россияне закрепились в Покровске

Неутешительные новости с Покровского направления, где продолжаются самые тяжелые боевые столкновения на фронте. В районе Добропольского выступа изменений на линии соприкосновения не зафиксировано, однако другая ситуация в районе самого города Покровск.

На прошлой неделе врагу удалось продвинуться в районе села Зверево, на юго-западе от Покровска. Однако в то же время вражеским войскам удалось закрепиться также и на окраине города. Расширилась и серая зона в Покровске.

Также вражеские войска продвинулись в селе Удачное. В направлении админграницы областей линия соприкосновения не изменилась.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Днепропетровщине и Запорожье

Ситуация на Новопавловском направлении остается очень тяжелой, поскольку вражеские войска продолжают продвижение на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

В частности вражеские войска зашли на территорию Днепропетровщины в районе села Ивановка, а Филия перешла в серую зону.





Ситуация в районе сел Ивановка и Филия / Карта DeepStateMAP

Продвижений врага в районах сел Искра и Александроград Донецкой области не зафиксировано.

Однако враг продвинулся в Березовом, Калиновском, Новониколаевке и прорвался в Вербово Днепропетровской области. Расстояние от фронта до поселка Покровское сократилось до 15 километров.





Ситуация на Днепропетровщине / Карта DeepStateMAP

В Запорожской области россияне продвинулись в Новоивановке, Новогригорьевке и Ольговском. Возобновление штурмовых действий в районе Малиновки на Гуляйпольском направлении, очевидно, связано с приближением вражеских войск со стороны Ольговского, что создает на этом участке более благоприятные условия для вражеских атак.





Ситуация на Запорожье / Карта DeepStateMAP

Пока мир наблюдает за неизвестным дронами в Дании, Норвегии, Швеции, Франции и Германии, фиксирует вражеские истребители над Балтийскими странами, все бремя войны с Россией лежит на украинских защитниках и защитницах. Что бы ни заявляли в Брюсселе и Вашингтоне, бойцы Сил обороны Украины продолжают выполнять свои задачи и делать все для уничтожения врага. Эта задача крайне сложная, но еще тяжелее она без надежной поддержки тыла. Именно сейчас поддержать наше войско можно донатом – это наименьшее, что может сделать каждый из нас. Для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.