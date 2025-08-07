Російські загарбники продовжують наступ на українські землі та терор мирного населення. Українські оборонці мужньо дають відсіч ворогу.

Так, за добу на фронті відбулось 147 боєзіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті станом на 7 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаударів, скинув 15 КАБів та здійснив 328 артилерійських обстрілів, шість з них – з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп'янська та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.

На Сіверському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. А на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в поблизу Новопілля, Зеленого Гаю, Піддубного, Толстого, Воскресенки, Маліївки та в бік Філії.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. А на Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили шість боєзіткнень. Противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, російська армія продовжує втрачати живу силу. Так, за минулу добу Силами оборони України ліквідовано 1040 окупантів та чималу кількість техніки.