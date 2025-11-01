Понад 150 боїв, майже третина – на Покровському напрямку: карта фронту на 1 листопада

Захисники України тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Лише за минулу добу на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Удар по Бєлгородській дамбі та міські бої в Покровську: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на передовій?

Російські окупанти активно використовували авіацію, артилерію та дрони. Ворог здійснив 60 авіаударів, скинув 132 керовані авіабомби, провів 4160 обстрілів, з них 108 – із систем залпового вогню, і застосував 5404 дрони-камікадзе.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано 11 бойових зіткнень. Росіяни завдали 11 авіаударів, скинули 26 керованих авіабомб і здійснили 171 обстріл, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 5 атак у районі Вовчанська, а також поблизу Вовчанських Хуторів, Дворічанського та Колодязного.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись прорвати оборону поблизу Петропавлівки, Піщаного, Новоплатонівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські сили відбили 10 атак поблизу Торського, Карпівки, Дерилового, а також у напрямках Коровий Яр і Лиман.

На фронті відбуваються напружені бої: дивіться на мапі DeepState

На Слов'янському напрямку наші воїни зупинили 11 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбито одну атаку окупантів у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 13 атак поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька та у напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 48 штурмових дій у районах Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Мирнограда, Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Звірового, Новоукраїнки та у напрямку Гришиного.

Ворог тисне на Покровському напрямку: дивіться на мапі DeepState

На Олександрівському напрямку зафіксовано 18 атак противника у районах Вербового, Павлівки, Вишневого, Зеленого Гаю, Соснівки, Вороного, Степового, Красногірського та у напрямку Орестополя, Рибного й Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки у районі Новомиколаївки та у напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку відбулося 2 бойові зіткнення – противник намагався просунутися біля Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 3 штурми росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському і Поліському напрямках ознак підготовки наступальних угруповань противника не виявлено.

Останні новини про фронт: що відомо?